ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಿಢೀರ್ ದೆಹಲಿಗೆ: ತಕ್ಷಣವೇ ಅಶೋಕ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬೇಗ್!

Karnataka

oi-Anil Basur

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 21: ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅರವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸುಧೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಡೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತುಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಿಢೀರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾಕೆ? ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೋಕ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಜಮೀರ್ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯಾ? ಮುಂದಿದೆ ಮಾಹಿತಿ!

English summary

Former Minister and Congress MLA Zameer Ahmed Khan has rushed to Delhi in a major development. On Friday, MLA Zameer Ahmed has a lengthy discussion with KPCC President D.K. Shivakumar. Know more.