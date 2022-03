ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನದಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಅಭಿಯಾನ

Karnataka

oi-Puttappa Koli

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 15: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನದಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ? ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಕಟು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ.

ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಜನರೇ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತರಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆ. ಜನರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕ ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

The campaign organized by the Kannada Grahaka Koota on World Consumer Day is a success, as every product and service in Karnataka is available in Kannada.