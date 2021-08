ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ, ಒಬ್ಬರು ಹಾಲೀ ಸಚಿವರ ನಡೆ ನಿಗೂಢ: ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಕ್ಷೆಯೇ ಆನೆಬಲ

Karnataka

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ, ಸಂಪುಟ ರಚನೆ, ಖಾತೆ ಕ್ಯಾತೆಯ ನಂತರ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರಕಾರ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ.

ಆದರೆ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಖಾತೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದವರ ಮುನಿಸು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ಚಿವುಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.

ಖಾತೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮುನಿಸುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಕರೆಸಿ, ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಆದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋವ ದಿನದಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ 'ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಭೀ ಬಾಕೀ ಹೇ' ಎಂದು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಖಾತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ, ಒಬ್ಬರು ಹಾಲೀ ಸಚಿವರ ನಡೆ ನಿಗೂಢ, ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Karnataka Cabinet Portfolio Crisis: MTB Nagaraj and Anand Singh disappointed with their portfolio; Ramesh Jarakiholi and CP Yogeshwar disappointed after failed to get minister post in new cabinet. BJP High command backs CM Basavaraj Bommai to handle all these crisis. Know more.