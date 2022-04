ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇ ಮೇಲ್ ರವಾನೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ!

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 24: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರತಿ‍ಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏ. 8 ರಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮೂಲವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇ ಮೇಲ್ ರವಾನಿಸಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 9 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಇ ಮೇಲ್ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇ ಮೇಲ್‌ನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇ ಮೇಲ್ ರವಾನೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಂಗತಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇ- ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 6 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಇ ಮೇಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್(mail) ಸರ್ವರ್ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Bengaluru schools Bomb threat case: It is not a hoax call, A police investigation has revealed that e-mail was sent by Pakistan to bomb threats to schools in Bangalore know more