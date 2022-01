ಪೂರ್ಣ ವೇತನ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರರು: ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 13: ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರರು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರರು ವೇತನ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೇ ಕೆಲವು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರರು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರರ ಸಂಕಷ್ಟ: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಡವರ ಸಾರಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ. ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಯ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ದುಡಿದರೂ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನೌಕರರು ಇದೀಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ದೂಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

English summary

BMTC employees are getting into a lot of debt without paying full wages. BMTC Paying half pay for the past two months know more