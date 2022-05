ಕರ್ನಾಟಕ: ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ' ತರಬೇತಿ

Karnataka

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ 8: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದ ಕೊರೊನಾ ಭೀತಿಯಿಂದ ಜನ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೇ 16 ರಂದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆದು 1ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ' ಅಥವಾ 'ಕಲಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನುಸರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭದ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಕಲಿಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (2022-2023) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುವಾರದಿಂದ (ಮೇ 5) ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿ) ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಗುವಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತರಗತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ 200 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,64,000 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು (ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ನಾವು ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ"ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು 'ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ'ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿರುಮಲ ರಾವ್, "ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ," ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

"ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪದವೀಧರರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕಲಿತ ಪಾಠವನ್ನು ಮರೆತುಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ರಾವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

