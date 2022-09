Jaipur

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಚಾಲಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಭಾನುವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಾಹನ ಸವಾರನೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಯಿ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರು ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿ ವಾಹನದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಮಯನಾಗಿ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಲೆ ನಾಯಿ ಓಡದೇ ನಿಂತರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣ ಕಾರಿನಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

The person who did this he is a Dr. Rajneesh Gwala and dog legs have multiple fracture and this incident is of Shastri Nagar Jodhpur please spread this vidro so that @CP_Jodhpur should take action against him and cancel his licence @WHO @TheJohnAbraham @Manekagandhibjp pic.twitter.com/leNVxklx1N