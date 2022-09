ಶೂ ಎಸೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದಾದರೇ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ; ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಚಿವ

Jaipur

ಜೈಪುರ, ಸೆ.13: ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಾವು ಇದ್ದ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ನಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶೂ ಎಸೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಆಗುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೂಟು ಎಸೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಇತರ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ನರೇಗಾ ಮಾದರಿ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ

ಪುಷ್ಕರ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜರ್ ನಾಯಕ ಕಿರೋರಿ ಸಿಂಗ್ ಬೈನ್ಸ್ಲಾ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ನಾ ಇದ್ದ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಶೂ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಗುರ್ಜರ್ ಸಮುದಾಯದವರು.

ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶೂ ಎಸೆದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ನಾ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನನಗೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋರಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ದಿನ ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರ್ಜಾರ್ ನಾಯಕ ಕರ್ನಲ್ ಕಿರೋರಿ ಸಿಂಗ್ ಬೈನ್ಸ್ಲಾ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೂ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಪೂನಿಯಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವೆ ಶಕುಂತಲಾ ರಾವತ್, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಗುರ್ಜರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪೈಲಟ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು 'ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶೂಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಎಸೆದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ನಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, "ಇಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಾಯಿತು. 72 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್ (ಅಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸದಸ್ಯ) ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, 'ಗುರ್ಜರ್ ಮೀಸಲಾತಿ' ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಯಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಕನಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಗಮನಸಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್‌ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇತರರನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನೀವು ಇತರರ ಮಾಗಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ" ಎಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Rajasthan Minister Ashok Chandna reacted on Sachin Pilot supporters throwing footwear, he said If Sachin Pilot becomes the chief minister by throwing a shoe at me, then he should do it.