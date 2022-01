ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ

Jaipur

ಜೈಪುರ ಜನವರಿ 11: ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಓದುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿ-ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಗೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಸ್ನಗರ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಸಹ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು. ಹೌದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಸ್ನಗರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು "ಮಲ್ಟಿ-ಮಿಲಿಯನೇರ್" ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

English summary

very few of you must have heard that even in the name of birds and animals, there can be a property worth crores. But this is true.