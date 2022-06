ಜೀವಭಯದಿಂದ 6 ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಚಿದ್ದ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್: ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ದಿನವೇ ಹತ್ಯೆ

Jaipur

ಉದಯಪುರ, ಜೂನ್ 30: ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಜೀವ ಭಯದಿಂದ 6 ದಿನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನೇ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ನಗರದ ಧನ್‌ಮಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್‌ನನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಗೌಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಆತನ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹತ್ಯೆಗೆ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು, ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

