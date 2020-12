ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ, 180 ಕಿ.ಮೀ ರಿಲೇ ಓಡಿದ BSF ಯೋಧರು

Jaipur

oi-Sagar AP

ಬಿಕಾನೆರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14: 1971ರ ಯುದ್ಧ ಯೋಧರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 180 ಕಿ. ಮೀ ರಿಲೇ ಓಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ(ಡಿಸೆಂಬರ್ 13/14) ಬರೋಬ್ಬರಿ 180 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಯೋಧರು ಟಾರ್ಚ್‌ ಹಿಡಿದು ರಿಲೇ ಓಡಿದ್ದು, 11 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Bikaner, Rajasthan: BSF personnel ran a 180 kilometres relay race at midnight (13/14th December) at the international border, to honour the 1971 war veterans. The race culminated at Anupgarh, in less than 11 hours.



