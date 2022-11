ಅಮೆರಿಕ -ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬೈಡನ್

International

oi-Minuddin Nadaf

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೈವಾನ್‌ನ ಸ್ವ-ಆಡಳಿತ ದ್ವೀಪ, ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡೆನ್ ಹೇಳಿದರು.

ತೈವಾನ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಮಧ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮುಖಾ-ಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಭೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡೂ ಇನ್ನು ಕಡೆಯವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೈಡೆನ್ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೈಡನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೀನಾ 'ಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳು' ಏನೆಂದು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಚೀನಾ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

President Biden confirmed on Wednesday that he plans to meet face-to-face with Chinese President Xi Jinping next week in Bali, Indonesia, where the two leaders are attending the G-20 summit.