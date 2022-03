Video: ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಐದರ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಶ

International

oi-Rajashekhar Myageri

ಕೀವ್, ಮಾರ್ಚ್ 5: ರಷ್ಯಾದ ವೈಮಾನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರೆಬಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದಾರ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

The destruction of the command and observation post of Aidar battalion by crew of unmanned aerial vehicle Inokhodets of the Russian Aerospace Forces in the territory of the Donetsk People's Republic. The target was hit by guided aerial munition. pic.twitter.com/0EYlHoNqpR