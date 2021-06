ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

International

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 01:ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊರೊನಾ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 63 ಮಂದಿಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ.

ಸೋಂಕು, ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಭರವಸೆ

ಅಮೆರಿಕದ ರಾಕೆಫೆಲ್ಲರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಈ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

English summary

accination boosts the natural immunity in people infected with the novel coronavirus so much that they are likely to be protected even from the emerging variants, according to a study.