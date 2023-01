ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ದಾಳಿ: 63 ಸೈನಿಕರು ಸಾವು

International

oi-Sunitha B

ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ 63 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಜನವರಿ 2, 2023 ರಂದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಷ್ಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 63 ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್‌ನ ಅವಳಿ ನಗರವಾದ ಮಕಿವ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉಕ್ರೇನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸುಮಾರು 400 ರಷ್ಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

Breaking: ಬೆಲೆ ಮಿತಿ ಹೇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಕಚ್ಚಾತೈಲ

ರಷ್ಯಾದ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಬೆಜ್ಸೊನೊವ್, ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಸ್ಕೋ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಮಿತ ಹಿಮಾರ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ-ಪರ ಮಿಲಿಟರಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರು, ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

63 ಸೈನಿಕರು ಸಾವು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಜನರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದಾಜು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ 300,000ಕ್ಕಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ ರಷ್ಯಾದ ಈ ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೈನಿಕರ ಭಾರೀ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಫೆಡರಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿ ಇಗೊರ್ ಗಿರ್ಕಿನ್, ಮೃತರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಗಿರ್ಕಿನ್, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Russia's attack on Ukraine continues. Meanwhile, Russia said 63 soldiers were killed in a Ukrainian attack in the Donetsk region. The Russian Ministry of Defense issued this statement on January 2, 2023.