ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ತಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್, ನವೆಂಬರ್ 27: 'ಒಮಿಕ್ರೋನ್ 'ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರಿ ತಡೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇರುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ.

Breaking: ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕು: ಮೋದಿ

ನ.24ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ತತೆಯಾಗಿರುವ ಕೊರೊನಾದ ಹೊಸ ತಳಿ ಒಮಿಕ್ರೋನ್ ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದೇ ತಳಿ ಕಾರಣ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ದೇಶವು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೋ ಫಾಹ್ಲಾ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

B.1.1.529 ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ10 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

-B.1.1.529 ರೂಪಾಂತರವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 50 ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ (spike protein) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ COVID-19 ಲಸಿಕೆಗಳ (COVID-19 vaccines) ಗುರಿಯೇ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆದರೆ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾರಕವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

-ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರೂಪಾಂತರದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಡೊಮೇನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಂತರಗಳಿವೆ. ಎರಡನೆಯದರಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ K417N ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು B.1.1.529 ರಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

-ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ UCL ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಬಲೂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದ HIV/AIDS ರೋಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉಉಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

-ಈ ವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್ಸ್‌ವಾನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಿರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹರಡಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಜನರು ಸಹ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಬೋಟ್ಸ್‌ವಾನಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

-ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು (ಫೈಜರ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರು) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳು "ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು" ವೈರಲ್ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಎರಿಕ್ ಫೀಗಲ್-ಡಿಂಗ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

