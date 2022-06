2 ವಾರ ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಹೋಂಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಏಕೆ?

International

oi-Punith BU

ಕೊಲಂಬೋ, ಜು. 18: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರುವ ನೆರೆಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳ ನೆರವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಗದದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕಕರಿಗೆ 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 1948 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‌- 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದ 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿರುವ ದೇಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ತೀವ್ರ ಮಿತಿಗಳು, ದುರ್ಬಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಕನಿಷ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The government, which has stopped exams due to shortage of paper, has now instructed its government employees to work from home for 2 weeks due to lack of fuel.