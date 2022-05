ಬಿಹಾರದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರದವರೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವೇ ಕಾರಣ

International

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಕೋಳಿ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸುದೀರ್ಘ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾದ ಸಿಂಗಾಪುರವಾಗಿರಲಿ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಬಡವ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೋಳಿ ಪ್ರಿಯರೂ. ಆದರೀಗ ಅದರ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೋಳಿ ಏಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ? ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Why is chicken so expensive all over the world? Poultry prices have risen sharply in recent months, according to a Bloomberg report. There are three main reasons for the price increase.