ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಮೊದಲ 2 ವಾರ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 2020ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಡನ್‌ನಲ್ಲಿ 348,481 ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜತೆ 86,742 ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಲ್ಬಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊಹಾರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಕರಣ ಸರಣಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಕೌಟ್ಸೌಲಾರಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆದರೆ ಆಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಹೃದಯಾಘಾತ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾದ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾಲು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದ್ರವಾಂಶವು ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲು, ಪಾದ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಮೆ ಆಗುವುದು. ಪಾದ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾಲಿನ ಊತ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಹೃದಯವು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಲಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೃದಯ ಅರಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ 19 ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವು ಹೃದಯ ಲಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಹ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಹೃದಯದ ಅಂಗಾಂಶವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೋಗಿಯು ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್‌‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಕ್ತ ದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಧೂಮಪಾನ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಬೊಜ್ಜು, ಅತಿಯಾದ ಲಿಪಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡಾ. ಸಮೀರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಬೆವರುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಇಸಿಜಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು.

