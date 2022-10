ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಮಾಲೀಕ ಡೈಟ್ರಿಚ್ ಮಾಟೆಸ್ಚಿಟ್ಜ್ ನಿಧನ

International

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23: ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಕ ಡೀಟ್ರಿಚ್ ಮಾಟೆಸ್ಚಿಟ್ಜ್(Mateschitz) ಅವರು 78ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ 27.4 ಶತಕೋಟಿ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ($ 27 ಶತಕೋಟಿ) ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಟೆಸ್ಚಿಟ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.

ಮಾಜಿ F1 ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ

ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಚ್ ತಂಡದ ಚಾಲಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಪ್ಪೆನ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಬುಲ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ನಗರದ ಸಾಲ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾರ್ನರ್, ಮಾಟೆಸ್ಚಿಟ್ಜ್ ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ರೆಡ್‌ಬುಲ್‌ ತಂಡದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಹಾರ್ನರ್‌, "ಡಿಟ್ರಿಚ್‌ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. "ಅವರು ನಂಬಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ತಂಡವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸುವುದು ಅವರ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಇಂದು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟಿನ್‌ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಡೈಟ್ರಿಚ್ ಮಾಟೆಸ್ಚಿಟ್ಜ್ ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಟೆಸ್ಚಿಟ್ಜ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯಗಳ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಫ್‌ 1 ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.

2010 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟ್ಟೆಲ್ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ರೆಡ್ ಬುಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಫ್‌ 1 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಚಾಲಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಾಪ್ಪೆನ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಂಡವು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

English summary

Dietrich Mateschitz, owner of world energy drinks giant Red Bull and founder of the Formula One team, has died at the age of 78, the company said.