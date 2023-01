ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್

International

oi-Sunitha B

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆಯ ದೇಶ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ರಾತ್ರಿ 8:30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಹಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಇತರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 1,290 ಜನ ಬಲಿ: 6.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ: WHO

English summary

Fuel crisis is intensifying in Pakistan. Along with the financial crisis, the neighboring country is facing a power crisis. The government has approved the Energy Conservation Scheme to curb the growing energy crisis in the country.