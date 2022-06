ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಚೀನಾ ವಶಕ್ಕೆ? ಅನಾಥ ಕೂಸಾಗಿದೆ ಜಿಬಿ

International

oi-Vijayasarathi SN

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಜೂನ್ 22: ಚೀನಾದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಶೂಲ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಭಾರತದಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಿಲ್ಗಿಟ್-ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ (Gilgit Baltistan Region) ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಚೀನಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ನಗ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾರಾಕೋರಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಮುಮ್ತಾಜ್ ನಗ್ರಿ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದಂಥ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣರಂಗ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್‌ಐಗೆ ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ" ಎಂದು ಕಾರಾಕೋರಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಮುಮ್ತಾಜ್ ನಗ್ರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Pakistan may have to give Gilgit-Baltistan on lease to China as it is unable to repay the loan amount it took from China. Gilgit-Baltistan can be an important asset for China for its CPEC project.