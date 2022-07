ಮೊದಲ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನೇಪಾಳ

International

ಕಠ್ಮಂಡು,ಜು.14: ನೇಪಾಳದ ಸಂಸತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2020 ರಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೇಪಾಳಿ ಪುರುಷರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇತ್ತು.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಖಂಡ್ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2022 ಅನ್ನು ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೇಪಾಳ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅವರ ಪೋಷಕರು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಕೊರತೆಯು ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಂಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

Nepal's Parliament on Wednesday passed the country's first Citizenship Amendment Bill. It was debated for more than two years as political parties failed to form a consensus.