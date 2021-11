ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ 'ಓಮಿಕ್ರಾನ್' ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ?

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 29: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಹೊಸ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿಯು ಈಗ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಮಾಡರ್ನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪೌಲ್ ಬರ್ಟನ್ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ತಳಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಂಕಿಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗಾದರೆ 2022ರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಭೀತಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

"ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು," ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿಯ "ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮಾರ್ ಶೋ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Moderna Inc. Chief Medical Officer Paul Burton said new vaccine for Covid variant omicron could be available early in 2022. Know more. Moderna Inc.