International

oi-Ravindra Gangal

ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ, ಜನವರಿ 9: ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭವನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದ್ವಜ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಸ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡಾ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ, ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಬೇಧಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಫ್‌ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 6, 2021 ರಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯುಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರನ್ನು ಲುಲಾ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಾಸಿಸುವ ಯುಎಸ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

Bolsonarista terrorists broke down the police barrier and invaded the Congress ramp and threatened to occupy the chamber and the Senate. The Minister of Justice @FlavioDino announced that he is allowing the use of all federal forces against them.pic.twitter.com/Q3nbRhjfpV