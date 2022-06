ಐದು ವರ್ಷ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ- ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 'ಅಲೆಮಾರಿ ವೀಸಾ' ಪ್ರಯೋಗ

International

oi-Vijayasarathi SN

ಜಕಾರ್ತಾ, ಜೂನ್ 24: ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಅಣಿಯಾಗಿ. ಅದೂ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಾಲಿ ಮುಂತಾದ ಸುಂದರ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ (Freelance Job) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸರಕಾರ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೊ ಉನೋ ಅವರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಜಿಟಿಲ್ ಅಲೆಮಾರಿ ವೀಸಾ (Digital Nomad Visa) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಸಾ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರಲಿದೆ.

"ಹಿಂದೆ ಮೂರು S ಇತ್ತು: Sun (ಸೂರ್ಯ), Sea (ಸಮುದ್ರ) ಮತ್ತು Sand (ಮರಳು). ಈಗ ನಾವು Serenity (ಪ್ರಶಾಂತತೆ), Spirituality (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಶೀಲತೆ) ಮತ್ತು Sustainability (ಸುಸ್ಥಿರತೆ) ಎಂಬ ಮೂರು S ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಈ ಸಚಿವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Indonesia has offered Digital Nomad visa to freelance workers across the world. This visa will allow to stay in Indonesia for 5 years without the need to pay any taxes.