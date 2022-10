ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರ: ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ

International

oi-Punith BU

ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 27: ಮಧ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಬಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಟೋಬೋಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ, ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಮಿನ್ನೇಸೋಟದ ಇಟಾಸ್ಕಾ ಸರೋವರದಿಂದ 2,350 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕೊಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಟವರ್ ರಾಕ್, ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನದಿಯು ಮೈನಸ್ 10.75 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮೆಂಫಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಗಣೆಯ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು. ಸುಮಾರು 2,000 ಬಾರ್ಜ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ಚಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ತುರ್ತು ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಾಸಾ ಅರ್ಥ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನದಿಯ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿಯು 134 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2016 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾನಾ ಮೂಲದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರ್ಜ್ ಲೈನ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನದಿಯ ಹೊಸ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನೌಕಾಘಾತವನ್ನು ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಸೌರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ನದಿದಡದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬರಗಾಲವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ಮಟ್ಟವು ಕನಿಷ್ಠ ನವೆಂಬರ್‌ನ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Low water levels on the Mississippi River are making it difficult to ship goods down the river and allowing a wedge of saltwater to move upstream. #Landsat 9 captured a long string of backed-up barges on October 7. https://t.co/MvWccE0pO7 pic.twitter.com/PuVHyEMKlH