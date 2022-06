ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಸಹೋದರರ ಬಂಧನ

International

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 7: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಜೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಗುಪ್ತಾರನ್ನು ಯುಎಇ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ವಿಶ್ವಾಸಮತದಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ

ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಪ್ತಾ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಕೋಬ್ ಜುಮಾ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಜುಮಾ ಅವರ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ರಾಂಡ್ ($32 ಬಿಲಿಯನ್) ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಗುಪ್ತಾ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಜುಮಾ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಬಂಧನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಲ್ ರಾಮಾಫೋಸಾ ಅವರ ಆಡಳಿತವು 2018 ರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಎಮಿರಾಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರ ಮೇಲೆ ವೀಸಾ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ತಿ ತಡೆಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಯುಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್-ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗುಪ್ತಾ ಸಹೋದರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು.

ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ

ಗುಪ್ತ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಜನರು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಎಸ್ಕಾಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಒಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ನೆಟ್ ಎಸ್ಒಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೆಕಿನ್ಸೆ & ಕೋ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳು, ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2018 ರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೆ 21 ಮಿಲಿಯನ್ ರಾಂಡ್ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ನ್ಲಾನ್ಹ್ಲಾ ನೆನೆ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಡೆಸ್ ವ್ಯಾನ್ ರೂಯೆನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರಾಂಡ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವ್ಯಾನ್ ರೂಯೆನ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಆಕ್ರೋಶದ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಗೋರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ರಮಾಫೋಸಾ ಅವರು ಬಂಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ವಕ್ತಾರ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ವೆನ್ಯಾ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವು ಅದರ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಟೆಫಾನಿ ಫಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಕೋಬ್ ಜುಮಾ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಈ ಬಂಧನಗಳು ಸಹೋದರರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುಎಇ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಯುಎಇಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2009 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಜುಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಾಕೋಬ್ ಜುಮಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾ ಸಹೋದರರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಜುಮಾ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಈ ಗುಪ್ತಾ ಸಹೋದರರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಜುಮಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಗಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಈ ಕ್ರಮವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಲ್ ರಾಮಾಫೋಸಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಗುಪ್ತರ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ - ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವವರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಆರಂಭ ಇದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Two members of the Gupta family have been arrested in the United Arab Emirates on charges of defrauding companies in South Africa.