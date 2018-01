ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಡೆತನದ ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಜನವರಿ 08: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಐಶಾರಾಮಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಟ್ರಂಫ್ ಟವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಬಟಾಬಯಲಾಯ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಬ ಆವೇಶದ ಕಿಡಿಯ ಗುಟ್ಟು!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 58 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಐಶಾರಾಮಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ ನ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP