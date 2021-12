ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯಷ್ಟು ಮಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ

International

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 08: ಕೊರೊನಾದ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಯಾಗಿರುವ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾದಷ್ಟು ಮಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಸರಣ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೀವ್ರತೆಯಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹಾಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾದಷ್ಟು ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲ.

ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಮತ್ತು ಅಮರೆಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್‌ರ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಆಂಥೊನಿ ಫೌಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಕೋವಿಡ್ -19 ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಹಿಂದಿನ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಪಿಡೆಮಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮರು-ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ (NIAID) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಫೌಸಿ, ''ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಸಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು "ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ" ಬರಲಿವೆ. ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಸೋಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಡೆಲ್ಟಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆಯ ಕುರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ಗಳು ಸ್ಪೈಕ್‌ಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೋಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫೌಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ 38 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೊರೋನವೈರಸ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ. ಒಂದೋ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಬಹುದು, ಬಳಿಕ ರಿವರ್ಸ್ ಝೂನೋಸಿಸ್‌ನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಂತರಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮರಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಎಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರ ಲಸಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅರ್ಹರಾದಾಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕು.

