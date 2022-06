ಅಪ್ಪನ ಗುರುತೇ ಬೇಡ; ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನಾಮ ಬದಲಾವಣೆ

International

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 25: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರ ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಮಗ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಸ್ಕ್ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಮಸ್ಕ್ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲ, ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಸ್ಕ್ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಹೊಸ ಹೆಸರು ವಿವಿಯಾನ್ ಜೆನ್ನಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್ ಪದವನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ತನಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಯಾವ ಗುರುತೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

"ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆಯ ಯಾವ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು," ಎಂದು ವಿವಿಯಾನ್ ಜೆನ್ನಾ ವಿಲ್ಸನ್ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಲ್ಸನ್ ಎಂಬುದು ಈಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಉಪನಾಮವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಯಾನ್ ಜೆನ್ನಾ ವಿಲ್ಸನ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಜಸ್ಟಿನ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಜಸ್ಟಿನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ೨೦೦೮ರಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Elon Musk's 18 year old transgender daughter has changed her name from Xavier Alexander Musk to Vivian Jenna Wilson. She wanted to live without any idendity of her biological father Elon Musk.