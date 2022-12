ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ- ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಫುಲ್

International

oi-Sunitha B

ಬೀಜಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಚಳಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಅರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಕೊರೊನಾ ಉಲ್ಬಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಚೀನಾ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನವೈರಸ್‌ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಚೈನೀಸ್ ನಗರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುವ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ತಳಿಗಳಾದ BA.5.2 ಮತ್ತು BF.7ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ವೈರಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊರೊನಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಚೀನಾದಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಫೀಗಲ್-ಡಿಂಗ್ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಶ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಔಷಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಗರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೀಜಿಂಗ್ ಡೊಂಗ್‌ಜಿಯಾವೊ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ದುಃಖಿತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

⚠️THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of 🇨🇳 & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—🧵pic.twitter.com/VAEvF0ALg9