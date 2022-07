ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ

International

oi-Sunitha B

ಬೀಜಿಂಗ್ ಜುಲೈ 9: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ.71ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರು, ಉಳಿದ ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾನವರು ತುಂಬಾ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳೂ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ಚೀನಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೊಂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

English summary

'Another world' has been discovered in India's neighboring country China and it has been visited by man for the first time. Learn about the secrets here.