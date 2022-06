International

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 15: ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರೆ ಆಗಿದ್ದ ನುಪೂರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿಂದಾಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್‌ಖೈದಾ ತನ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಲ್‌ಖೈದಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಯ್ಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಹಾದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಮುಖ ಜಿಹಾದಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಯ್ಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರವಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಲ್ ಖೈದಾದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪತ್ರ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಯ್ಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ತನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗವಾದ ಆಸ್ ಸಾಹಬ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆತ ಶತಮಾನದ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರುಸೇಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸರಣಿಯ ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುನ್ನಿ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಜವಾಹಿರಿ ಕರೆ ನೀಡುವ ವೀಡಿಯೊವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಜವಾಹಿರಿಯ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅರಬ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಖೈದಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Al-Zawahiri, the head of the Al Qaeda terrorist organization, has called for jihad against the Holy Prophet and against India and Bangladesh in the wake of Islam's blasphemy.