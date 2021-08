ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ?

International

ಕಾಬೂಲ್‌, ಆ.12: ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಧಾನಕಾರರು ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಧಾನ ಮೂಲವು ಗುರುವಾರ ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರವು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕತಾರ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮುಂಚೆ, ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಗರವಾದ ಘಜ್ನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಬಂವಿಸಿದೆ.

'ಅಶ್ರಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವವರೆಗೂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸದು': ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ

ಆಂತರಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ನಗರದ ಪತನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಬೂಲ್-ಕಂದಹಾರ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. "ಶತ್ರುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ವಕ್ತಾರ ಮಿರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟಾನಿಕ್‌ಜಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಿತ ನಗರಗಳ ಚದುರಿದ ದ್ವೀಪಸಮೂಹವನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂಘರ್ಷವು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಡೆಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಘಜ್ನಿಯ ನಷ್ಟವು ದೇಶದ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಚದುರಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಯುಎಸ್‌ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್‌ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದೇಶಿ ಸೈನ್ಯ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಇತ್ತು.

ಕುಂದೂಜ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಕ ಅಫ್ಘಾನ್‌ಗೆ ಭಾರತ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಶಕ್ಕೆ

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಪಡೆಗಳ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪಡೆಗಳು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಾಪರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಂದೂಜ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ಬಳಿಕ ಅಫ್ಘಾನ್‌ಗೆ ಭಾರತ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್‌ ಘನಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಳಿಯುವವರೆಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ''ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು," ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. "ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ಅಶ್ರಫ್ ಘನಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನಾವು (ತಾಲಿಬಾನ್) ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

Afghan government negotiators in Qatar have offered the Taliban a power-sharing deal in return for an end to fighting in the country, a government negotiating source told AFP on Thursday.