oi-Sunitha B

ತೈಪೆ ಆಗಸ್ಟ್ 09: ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ತೈಪೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ದ್ವೀಪದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಚೀನಾ ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ತೈವಾನ್ ಕೂಡ ಕಸರತ್ತು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ AFP ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ, ತೈವಾನ್ ಫಿರಂಗಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೈವಾನ್‌ನ ಎಂಟನೇ ಆರ್ಮಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ವಕ್ತಾರ ಲು ವೊಯ್-ಜೇ ಅವರು 0040 GMT ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೌಂಟಿ ಪಿಂಗ್‌ಟಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರಿಲ್ ಸುಮಾರು 0130 GMT ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಕಳೆದ ವಾರ ತೈವಾನ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.

English summary

China-Taiwan Tensions: Since Nancy Pelosi's arrival in Taiwan, China has launched a series of gruesome exercises in the Taiwan Strait. But now Taiwan has also started the exercise.