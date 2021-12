video: ಡಿಜೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26: ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೃತ್ಯದ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ನೀವು ನೋಡುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜ ಡಿಜೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಬಂದವರ ಜೊತೆ ಮೋಜಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಜ್ಜನ ಸಂಗತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಷ್ಟ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Nowadays, funny videos of dance at weddings are becoming quite viral on social media. The video you see today of an elderly grandfather dancing at a DJ has been torn down.