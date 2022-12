ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದು- ಈಶಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

India

oi-Sunitha B

ಗೊಂಡಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಗೊಂಡಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಿಪಿಆರ್ಒ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೈಲುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲವಾಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ-

ಈ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ

- 05453 ಗೊಂಡಾ-ಸೀತಾಪುರ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 05454 ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ಸೀತಾಪುರದಿಂದ ಓಡುವ ಸೀತಾಪುರ-ಗೊಂಡಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 02563 ಬರೌನಿ-ನವದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 04 ರಿಂದ 08 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 02564 ನವದೆಹಲಿ-ಬರೌನಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 05 ರಿಂದ 09 ರವರೆಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

- 02569 ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ದರ್ಭಾಂಗಾದಿಂದ ಓಡುವ ದರ್ಭಾಂಗಾ-ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಅದರ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗವಾದ ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಗೊಂಡಾ-ಬಾರಾಬಂಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಮಂಕಾಪುರ-ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಬಾರಾಬಂಕಿ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

- ಡಿಸೆಂಬರ್ 02 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ 02570 ನವದೆಹಲಿ-ದರ್ಭಾಂಗ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಅದರ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಾರಾಬಂಕಿ-ಗೊಂಡಾ-ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಬದಲಿಗೆ ಬಾರಾಬಂಕಿ-ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಮಂಕಾಪುರ-ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

- 02563 ಬರೌನಿ-ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 03, 2022 ರಂದು ಬರೌನಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಮಂಕಾಪುರ-ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಬಾರಾಬಂಕಿ ಮೂಲಕ ಅದರ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಿಗೆ ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಗೊಂಡಾ-ಬಾರಾಬಂಕಿ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲಿದೆ.

- ಇನ್ನೂ 02564 ಡಿಸೆಂಬರ್ 03, 04 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಜನವರಿ 06, 2023 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ-ಬರೌನಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಅದರ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬಾರಾಬಂಕಿ-ಗೊಂಡಾ-ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಬದಲಿಗೆ ಬಾರಾಬಂಕಿ-ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಮಂಕಾಪುರ-ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

- 05031 ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಗೊಂಡಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಗೊಂಡ ಬದಲಿಗೆ ಮಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

- 05447 ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಗೊಂಡಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಗೊಂಡಾ ಬದಲಿಗೆ ಸುಭಾಗ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

-06 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2022 ರಿಂದ 04 ಜನವರಿ, 2023 ರವರೆಗೆ ಅಸನ್ಸೋಲ್‌ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ 13509 ಅಸನ್ಸೋಲ್-ಗೊಂಡಾ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಗೊಂಡಾ ಬದಲಿಗೆ ಮೌನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

-02575 ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ 02 ರಿಂದ 30 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2022 ರವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಮ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬದಲಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಾಡುವ ರೈಲುಗಳು

- 05032 ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ಗೊಂಡಾದಿಂದ ಹೋಗುವ ಗೊಂಡಾ-ಗೋರಖ್‌ಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಗೊಂಡ ಬದಲಿಗೆ ಮಂಕಾಪುರದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

- ಗೊಂಡಾದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ಓಡುವ 05448 ಗೊಂಡಾ-ಗೋರಖ್‌ಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಗೊಂಡ ಬದಲಿಗೆ ಸುಭಾಗ್‌ಪುರದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಡಿಸೆಂಬರ್ 07, 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 05, 2023 ರವರೆಗೆ ಗೊಂಡಾದಿಂದ ಹೊರಡುವ 13510 ಗೊಂಡಾ-ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಗೊಂಡಾ ಬದಲಿಗೆ ಮೌ ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

- ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ 01, 2023 ರವರೆಗೆ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 02576 ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಮ್ತಿನಗರದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- 04, 07, 09 ಮತ್ತು 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವ 14231 ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್-ಬಸ್ತಿ ಮನ್ವಾರ್ ಸಂಗಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೈಲು ಮಂಕಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿ ನಡುವೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

- 14232 ಬಸ್ತಿ-ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ ಮನ್ವರ್ ಸಂಗಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ 04, 07, 09 ಮತ್ತು 11 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2022 ರಂದು ಬಸ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಕಾಪುರದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೈಲು ಬಸ್ತಿಯಿಂದ ಮಂಕಾಪುರ್ ನಡುವೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

