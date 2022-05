India

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಜಾಲದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು 115,000 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 12,617 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ರೈಲು ಕೋಚ್‌ಗಳು ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಕೋಚ್‌ಗಳು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕೋಚ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Indian Railways is the largest in Asia and the second largest rail network in the world. Why are there blue, red and green coaches on the train? What does this mean?