ಇಸ್ಲಾಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತಾಂತರ: ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಗಂಭೀರ ಹೇಳಿಕೆ!

ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾರ್ಮರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾರ್ಮರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ "ಯಾವುದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಂದು. ಆಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ- '5 ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವರು'' ಎಂದರು.

'ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂನ ಅರ್ಥ ನಮಾಜ್ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

