ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಮುಂಬೈ, ಜೂ.29: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುಲು ತಡೆ ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಸೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಭಾವುಕ ಭಾಷಣ; ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ಸಭ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಸವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಠಾಕ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿವಸೇನೆಯ ಮಹಾ ವಿಜಯದ ಆರಂಭ. ನಾವು ದೊಣ್ಣೆ ಏಟು ತಿಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಅದು ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್‌ ರಾವತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Thank you for your leadership, Shri Uddhav Thackeray. You took up the difficult task of leading a new alliance, helped the state navigate through pandemic, ensured the fire of communal hate didn’t singe our state, kept the interest of state&its people above all without prejudice. pic.twitter.com/PQ4uh2GY72 — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) June 29, 2022

"ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತತ್ವರಹಿತ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾವಿಕಾಸ ಅಘಾಡಿಯ ಕುಸಿತವು ಶರದ್ ಪವಾರ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಮೈತ್ರಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್‌ ಮಾಳವೀಯ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಡದಂತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚತುರ್ವೇದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Uddhav Thackeray has not just lost his CMship but also tarnished the legacy of Balasaheb by entering into an unprincipled alliance with the NCP and Congress. But MVA’s collapse is a bigger loss of face for Sharad Pawar, who fancied himself as the architect of this alliance. — Amit Malviya (@amitmalviya) June 29, 2022

ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಹಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ದುರುಪಯೋಗ ಇದು ಎಂದು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ಸೀತಾರಂ ಯೆಚೂರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The big black blot on India’s democracy grows larger.

Goa, MP (after the pandemic was declared), Karnataka & now Maharashtra.

Gross and brazen misuse of State machinery, Central agencies & massive money power accumulated through loot of national assets to capture governments. — Sitaram Yechury (@SitaramYechury) June 29, 2022

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಜನರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೇ ಹೀಗಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಗೌರವದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸೈಯ್ಯದ್‌ ಸಹನವಾಜ್‌ ಹುಸೈನ್‌ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

