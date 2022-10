WhatsApp Down Memes : ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗೂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ! ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಮೀಮ್‌ಗಳ ಮಹಾಪೂರ

India

oi-Minuddin Nadaf

ಚಾಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಮೊದಲು ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸೇವೆ ಪುನರ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಾಲ್ಸ್, ಮೀಮ್ಸ್ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಇದೀಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಮ್ ಮಳೆಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್-ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಐ ತನಿಖೆ! ಯಾಕೆ ?

ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. #whatsappdown ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೀಮ್‌ಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು



ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಳಸುವ ಮೆಟಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ತ್ವರಿತ ಸಂವಹನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಗಿತವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಚಾಟ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಔಟ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಡೌನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಹೀಟ್-ಮ್ಯಾಪ್ ಆಧರಿಸಿ, ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಗಿತವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

So I was blaming my WiFi but actually I got to check on Twitter that the WhatsApp is down. @WhatsApp#whatsappdown pic.twitter.com/43tuT6cyol — Mohsin Shafique (@Mohsinkhan7__) October 25, 2022

everyone's coming to twitter to see what had happened to whatsapp🤣 #whatsapp pic.twitter.com/0ws29yDehn — glyano_nstaa (@glyano_) October 25, 2022

People coming to Twitter to see WhatsApp down.#WhatsAppDown pic.twitter.com/ni3vKEPCA7 — Video Memes ❁ (@VM_Offl) October 25, 2022

Oneindia ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ . ಇಡೀ ದಿನ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪಡೆಯಿರಿ. Allow Notifications