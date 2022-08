India

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 20: ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸಹ-ಪೈಲಟ್‌ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಮಾನವನ್ನು ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ (ಪಿಐಸಿ) ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 1 ರಂದು, ಬೋಯಿಂಗ್ B737 ವಿಮಾನವು ಮುಂಬೈನಿಂದ ದುರ್ಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಜಿ- 945 ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಮಾನವು ಇಳಿಯುವಾಗ ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 195 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

ವಿಮಾನವು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 5.13 ಕ್ಕೆ ಟೇಕ್‌ ಆಫ್‌ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಏರಿಕೆ ಲೋಡ್ ಅಂಶವು +2.64ಜಿ ಮತ್ತು - 1.36ಜಿ ಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಪೈಲಟ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಮೇ 2 ರಂದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಸಿಎ ಸುಳ್ಳು ಇಂಧನ ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್‌ನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2021 ರಂದು, ಬೊಕಾರೊದಿಂದ ರಾಂಚಿಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಸುಳಿದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಕಾರಣ ಆದ್ಯತೆಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೈಲಟ್‌ ಅವರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

