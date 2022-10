ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವಿಸಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು!

India

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 25: ಕೇರಳದ ಒಂಬತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ರೊಳಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪ್ರತಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಗವರ್ನರ್‌ ಪತ್ರ: ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌ ಟೀಕೆ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇವನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಸಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೋಮವಾರ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಎಸ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿಸಿಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) ಆದೇಶದಂತೆ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್‌ಸಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ವಾದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರಿಫ್ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಆರು ವಿಸಿಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಮೂವರು ವಿಸಿಗಳನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಈ ಕ್ರಮವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಲುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅವರನ್ನು "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

