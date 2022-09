ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಅಂಕಿತಾ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು' ದೃಢ

India

oi-Sunitha B

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ 19 ವರ್ಷದ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್‌ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್‌ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ 'ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು' ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಮಗನಾದ ಆಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಆರ್ಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 10,000 ರೂ.ಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ 'ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ' ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪುಲ್ಕಿತ್ ಆರ್ಯ ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಶವ ಶನಿವಾರ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಚೀಲಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹರಿದ್ವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ವಿನೋದ್ ಆರ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಆರ್ಯ ಒಡೆತನದ ಪೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮಕೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವನಾಂತರ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಕಿತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Uttarakhand receptionist murder: Post-mortem report of the 19-year-old receptionist found dead in a canal in Uttarakhand has been revealed. The report confirmed the receptionist's cause of death as 'drowning'.