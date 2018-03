ತ್ರಿಪುರದ ಗೆಲುವು ಐತಿಹಾಸಿಕ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣನೆ

ಅಗರ್ತಲ, ಮಾರ್ಚ್ 09: ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 2018 ರ ತ್ರಿಪುರ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಒಂದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು(ಮಾ.09) ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಪ್ಲವ್ ದೇವ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ತ್ರಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಪ್ಲವ್ ದೇವ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜನತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

