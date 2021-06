ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಗುಲಿದೆ :ಊಹೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ

India

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 16: ಕೊರೊನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಊಹೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಎರಡೂ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1-20 ವಯಸ್ಸಿನ ಶೇ.12 ಮಂದಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇ.10 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.75.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Dismissing assumptions that children and the younger population were more affected in the second wave of Covid, the government on Tuesday said those in the 1-20 age group accounted for less than 12 per cent of the cases recorded during both the waves.