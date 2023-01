Vande Bharat Express: ಕೇವಲ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಏರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಲಾಕ್‌ ಆದ- ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಓದಿ

India

oi-Ravindra Gangal

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಜನವರಿ 18: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿದರು. ರೈಲಿನ ಒಳಗೇ ಲಾಕ್ ಆದರು. ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಹತ್ತಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದರು.

ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Welcome to East Godavari .

Telugu Uncle got onto the Vande Bharat train in Rajamundry to take a picture and the automatic system locked the doors once the train started moving. 😂😂😂



Loving the way the T.C. says "Now next is Vijayawada only" 😂😂😂😂 pic.twitter.com/mblbX3hvgd