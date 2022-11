'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ ಫೈಲ್ಸ್‌' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಶಿವಸೇನಾ

India

oi-Ravindra Gangal

ಮುಂಬೈ, ನವೆಂಬರ್‌ 29: ಗೋವಾ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ ಫೈಲ್‌' ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾದವ್ ಲ್ಯಾಪಿಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೋಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾದವ್‌, 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್‌' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ ಹರಡುವ ಅಸಭ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

It's true about #KashmirFiles. There was propaganda by one party against another. A party&Govt was busy with publicity. But maximum number of killings in Kashmir occurred after this film.Kashmir Pandits, security personnel were killed: Sanjay Raut on IFFI Jury Head's remark