ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ?: ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ?

India

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವೇಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಈಗ ದೇಶವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.

English summary

Experts are worried that with the speed at which Omicron is spreading across the globe, a new wave is likely in the country again within a few weeks.